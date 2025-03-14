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Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İsviçre deplasmanında

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsviçre'ye konuk olacak.

AA14 Mart 2025 Cuma 09:15 - Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İsviçre deplasmanında
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup dördüncü maçında deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Winterthur kentindeki AXA Arena'da 16 Mart Pazar günü TSİ 18.00'de başlayacak müsabakayı, Polonyalı hakemler Jakub Jerlecki ile Maciej Labun yönetecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlılar, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunda oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta ilk maçında deplasmanda Avusturya'ya 31-28, ikinci karşılaşmada da konuk ettiği Almanya'ya 36-29 yenildi.

Milli takım, grupta 3. maçında 12 Mart'ta Diyarbakır'da ağırladığı İsviçre'ye de 38-34 mağlup oldu.

Türkiye, gruptaki 5. maçını 7 Mayıs'ta Sivas'ta Avusturya ile son karşılaşmasını ise 11 Mayıs'ta Stuttgart deplasmanında Almanya ile yapacak.

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