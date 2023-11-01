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Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya'yı rahat geçti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. tur ilk maçında Serdivan Spor Salonu'nda konuk ettiği İtalya'yı 37-28 mağlup etti.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 22:09 - Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya'yı rahat geçti
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Mücadelenin rövanşı 5 Kasım Pazar günü İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da TSİ 20.00'de oynanacak.

Salon: Serdivan Spor Salonu

Hakemler: Stefan Ivanovic, Marko Vujisic (Karadağ)

Türkiye: Enis Harun Hacıoğlu 2, Çetin Çelik 1, Ozan Erdoğan 1, Durmuş Ali Tınkır 2, Doruk Pehlivan 10, Coşkun Göktepe, Görkem Biçer 3, Baran Nalbantoğlu 2, Halil İbrahim Öztürk 1, Atakan Şirin, Eyüp Arda Yıldız 3, Çağlayan Öztürk, Alper Aydın, Samet Kanberoğlu 2, Ramazan Döne 10, Mehmet Emre

İtalya: Domenico Ebner, Leo Prantner 1, Tommaso De Angelis 1, Giacomo Savini 2, Marco Mengon 1, Nicolo D'antino 1, Umbreto Bronzo, Stefano Arcieri 2, Simone Mengon 5, Andrea Colleluori, Endrit Iballi 1, Oliver Martini, Christian Manojlovic, Pablo Miguel Marrochi 3, Andrea Parisini 7, Alessio Moretti 4

İlk yarı: 15-13

İki dakika cezası alanlar: Enis Harun Hacıoğlu, Çağlayan Öztürk, Çetin Çelik, Ramazan Döne, Görkem Biçer, Eyüp Arda Yıldız (Türkiye), Leo Prantner, Umbreto Bronzo (İtalya)

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