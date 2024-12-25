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Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda mücadele edecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'da düzenlenecek Karpat Turnuvası'na katılacak.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda mücadele edecek
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Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Karpat Turnuvası'na katılmak için 2 Ocak'ta Romanya'ya gidecek.

Milli takım, 3-5 Ocak tarihlerinde Piteşti kentindeki Mioveni Spor Salonu'nda düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.

Turnuvada Romanya, Gürcistan ve Sırbistan ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, 7-10 Ocak tarihlerinde ise Ankara'da hazırlık kampı yapacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın turnuvadaki maç programı (TSİ) şöyle:

3 Ocak 2025 Cuma:

18.30 Romanya-Türkiye

4 Ocak 2025 Cumartesi:

15.30 Gürcistan-Türkiye

5 Ocak 2025 Pazar:

15.30 Türkiye-Sırbistan

  • A Milli Erkek Hentbol Takımı
  • Karpat Turnuvası
  • Romanya

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