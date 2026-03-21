İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya deplasmanında
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya deplasmanında

2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur rövanş maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, deplasmanda Romanya ile karşı karşıya gelecek.

21 Mart 2026 Cumartesi 09:22
ABONE OL

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Romanya ile mücadele edecek.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolundaki milli takımın, Romanya ile oynayacağı maç, Romeo Lamandi Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.

Müsabakada Danimarka'dan Mads Hansen ve Jesper Madsen hakem ikilisi görev yapacak.

Milliler Bolu'da oynanan 2. tur ilk maçında Romanya'ya 37-32 mağlup olmuştu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya'yı elemesi durumunda Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.