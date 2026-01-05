İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0594
  • EURO
    50,5881
  • ALTIN
    5994.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ı yendi
Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ı yendi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan ile yaptığı ikinci hazırlık maçını 31-27 kazandı.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 00:22 - Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ı yendi
ABONE OL

Bulgaristan ile oynayacağı 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme maçlarının hazırlıklarını THF Beykoz Spor Kompleksi'nde sürdüren milli takım, bu kapsamda Suudi Arabistan ile hazırlık maçı yaptı.

Beykoz Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-15 geride tamamlayan milliler, ikinci yarıdaki iyi oyunuyla maçı 31-27 kazanmayı başardı.

Milli takım, Suudi Arabistan ile dün de bir hazırlık maçı yapmış ve sahadan 34-29 mağlup ayrılmıştı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile ilk maçını 7 Ocak'ta Şumnu kentinde yapacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 11 Ocak'ta Ordu'da oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.