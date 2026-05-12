A Milli Erkek Hentbol Takımı yarın Norveç deplasmanında

2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. turu maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı yarın deplasmanda Norveç ile karşılaşacak.

AA12 Mayıs 2026 Salı 10:14
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. turunda yarın deplasmanda Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Gjovik kentindeki Olimpik Spor Salonu'nda TSİ 19.00'da başlayacak maçta Alman hakemler Maike Merz ve Tanja Kuttler görev yapacak.

Karşılaşmanın rövanşı ise 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da oynayacak.

Norveç'i elemesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak ay-yıldızlı takımın kadrosu şöyle:

Kaleciler: Can Adanır, Enis Yatkın, Yunus Özmusul

Oyun kurucular: Ali Emre Babacan, Baran Nalbantoğlu, Buğra Olgun, Doruk Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Fatih Çalkamış, Genco İlanç, Sadık Emre Herseklioğlu

Kanatlar: Danyel Kaya, Enis Harun Hacıoğlu, Şevket Yağmuroğlu, Görkem Biçer

Pivotlar: Alper Aydın, Ediz Aktaş, Koray Ayar

