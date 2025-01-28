İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2025 Salı / 29 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7562
  • EURO
    37,319
  • ALTIN
    3171.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Oliver Roy Camino dönemi
Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Oliver Roy Camino dönemi

Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine, İspanyol Oliver Roy Camino'nu getirildiğini açıkladı.

AA28 Ocak 2025 Salı 19:40 - Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda Oliver Roy Camino dönemi
ABONE OL

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine, İspanyol Oliver Roy Camino getirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barcelona başta olmak üzere çeşitli kulüplerde görev alan ve EHF Şampiyonlar Ligi kupasını 2 kez kazanan 45 yaşındaki Camino ile anlaşmaya varıldı.

Kariyerinde Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc ve Zamalek kulüplerinde antrenörlük yapan Camino, 2023 yazından bu yana ise Türkiye Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ı çalıştırıyor.

  • Türkiye Hentbol Federasyonu
  • Oliver Roy Camino
  • A Milli Erkek Hentbol Takımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.