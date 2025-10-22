A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri kadrosu açıklandı

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın, 19 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:
Ali Emre Babacan, Alper Aydın, Baran Nalbantoğlu Buğra Olgun, Danyel Kaya, Enis Harun Hacıoğlu, Enis Yatkın, Eyüp Arda Yıldız, Halil İbrahim Öztürk, Koray Ayar, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Can Adanır (Tus Ferndorf), Doruk Pehlivan, Ediz Aktaş (HC Elbflorenz), Genco İlanç (Nilüfer Belediyespor), Görkem Biçer, Ozan Erdoğan (Spor Toto), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo), Yunus Özmusul (DEPSAŞ Enerji As)
Milliler rakibiyle ilk maçını 29 Ekim'de deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 2 Kasım'da Elazığ'da yapacak.