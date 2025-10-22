İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9778
  • EURO
    48,6948
  • ALTIN
    5442.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri kadrosu açıklandı
ABONE OL

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın, 19 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Ali Emre Babacan, Alper Aydın, Baran Nalbantoğlu Buğra Olgun, Danyel Kaya, Enis Harun Hacıoğlu, Enis Yatkın, Eyüp Arda Yıldız, Halil İbrahim Öztürk, Koray Ayar, Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Can Adanır (Tus Ferndorf), Doruk Pehlivan, Ediz Aktaş (HC Elbflorenz), Genco İlanç (Nilüfer Belediyespor), Görkem Biçer, Ozan Erdoğan (Spor Toto), Sadık Emre Herseklioğlu (HSG Lemgo), Yunus Özmusul (DEPSAŞ Enerji As)

Milliler rakibiyle ilk maçını 29 Ekim'de deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 2 Kasım'da Elazığ'da yapacak.

  • A Milli Erkek Hentbol Takımı
  • 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri
  • kadro

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.