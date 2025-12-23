İSTANBUL 12°C / 7°C
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

2028 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı.

AA23 Aralık 2025 Salı 19:39
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı
2028 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası ön eleme turunda Bulgaristan ile karşılaşacak Türkiye'nin, kamp kadrosu açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre eşleşmenin ilk maçı, 7 Ocak 2026'da Bulgaristan'ın Şumnu kentinde, rövanşı ise 11 Ocak 2026'da Ordu'da oynanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Can Adanır, Enis Yatkın, Yunus Özmusul

Oyun kurucu: Ali Emre Babacan, Baran Nalbantoğlu, Doruk Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Genco İlanç, Halil İbrahim Öztürk, Ozan Erdoğan, Özgür Sarak, Sadık Emre Herseklioğlu, Tahir İlkbahar

Pivot: Alper Aydın, Ediz Aktaş, Koray Ayar

Kanat: Baran Demirdelen, Danyel Kaya, Enis Harun Hacıoğlu, Görkem Biçer, Şevket Yağmuroğlu

