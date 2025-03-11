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Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın konuğu İsviçre

2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup 3. maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

AA11 Mart 2025 Salı 12:03 - Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın konuğu İsviçre
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup 3. maçında yarın Diyarbakır'da İsviçre'yi konuk edecek.

Seyrantepe Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, Karadağlı hakemler Ivan Pavicevic ile Milos Raznatovic düdük çalacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, grubundaki 4. maçını ise 16 Mart Pazar günü deplasmanda Winterthur kentindeki AXA Arena'da TSİ 18.00'de yine İsviçre ile oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunda oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta ilk maçında deplasmanda Avusturya'ya 31-28, ikinci karşılaşmada da konuk ettiği Almanya'ya 36-29 yenildi.

Türkiye, gruptaki 5. maçını 7 Mayıs'ta Sivas'ta Avusturya ile son karşılaşmasını ise 11 Mayıs'ta Stuttgart deplasmanında Almanya ile yapacak.

  • A Milli Erkek Hentbol Takımı
  • İsviçre
  • 2026 Avrupa Şampiyonası

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