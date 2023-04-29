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Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi Kuzey Makedonya

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 6. maçta A Milli Erkek Hentbol Takımı, deplasmanda Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakibi Kuzey Makedonya
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 6. ve son maçında yarın Kuzey Makedonya ile deplasmanda karşılaşacak.

Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Spor Salonu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Son maçında Ankara'da konuk ettiği Portekiz'e 37-35 yenilen milliler, grupta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

Milli takımın Kuzey Makedonya maçları aday kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Mehmet Emre, Hüseyin Bereket, Taner Günay, Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Sedat Yıldırım, Gökay Bilim, Eray Karakoç, Atakan Şirin, Halil İbrahim Öztürk, Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik, Mehmet Ali Karadurmuş, Koray Ayar, Alper Aydın, Çağlayan Öztürk, Tolga Durmaz.

  • A Milli Erkek Hentbol Takımı
  • türkiye
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