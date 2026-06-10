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Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu

Tarihinde ilk kez Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, grup aşamasında Hırvatistan, İspanya ve Şili ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, maçlarını Almanya'nın Münih kentinde oynayacak.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 23:25 - Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu.

Almanya'da 32 ülkenin katılımıyla 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak organizasyonun kura çekimi, Münih kentinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından verilen "wild card" (özel davet) kontenjanıyla tarihinde ilk kez Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Türkiye, C Grubu'nda yer aldı.

Milliler, grup aşamasında son finalist Hırvatistan'ın yanı sıra İspanya ve Şili ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, C Grubu maçlarını Münih'teki SAP Garden'da oynayacak.

Turnuvanın final karşılaşması ise 31 Ocak'ta Köln kentindeki Lanxess Arena'da yapılacak.

Kura çekiminin ardından dörderli 8 grup şöyle oluştu:

A Grubu: Almanya, Sırbistan, Tunus, Uruguay

B Grubu: Mısır, İtalya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan

C Grubu: Hırvatistan, İspanya, Şili, Türkiye

D Grubu: Arjantin, Fransa, Brezilya, Kuveyt

E Grubu: İsveç, Norveç, Yunanistan, Katar

F Grubu: Portekiz, Faroe Adaları, Polonya, Cezayir

G Grubu: Danimarka, Slovenya, ABD, Angola

H Grubu: İzlanda, Kuzey Makedonya, Bahreyn, Japonya

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