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Spor

A Mİlli Erkek Tenis Takımı'nın rakibi Macaristan

A Mİlli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda yarın Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Kaptanlığını Bora Gerçeker'in yaptığı milli takımda Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel, Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün yer alıyor.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
A Mİlli Erkek Tenis Takımı'nın rakibi Macaristan
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A Mİlli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası'nda yarın Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, şubat ayında ENKA Spor Kulübünde gerçekleşen karşılaşmada Slovenya'yı 4-0 yenerek Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükselen Türkiye, 15-16 Eylül tarihlerinde deplasmanda Macaristan'la mücadele edecek.

Keszthely şehrinde toprak zeminde gerçekleşecek eşleşmede kaptanlığını Bora Gerçeker'in yaptığı milli takımda Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel, Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün yer alıyor.

Zoltan Nagy'nin kaptanlığındaki Macaristan'ın kadrosu ise Fabian Marozsan, Zsombor Piros, Mate Valkusz, Peter Fajta ve Matyas Fule'den oluşuyor.

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