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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz ile karşı karşıya gelecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda yarın Portekiz'i konuk edecek.

AA13 Haziran 2023 Salı 09:34 - Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz ile karşı karşıya gelecek
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TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa Altın Ligi'nde oynadıkları dört karşılaşmada üç galibiyet elde eden bir de mağlubiyet yaşayan milli takım, A Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.

Lig usulüne göre oynanan ve altı haftadan oluşan Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan üç takım, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Final etabına ev sahipliği yapacak Hırvatistan da Dörtlü Final'de mücadele edecek.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final müsabakaları, 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Milli takımın maç programı şu şekilde:

Yarın: Türkiye-Portekiz (Ankara)

17 Haziran Cumartesi: Türkiye-Danimarka (Ankara)

Puan durumu:

SıraÜlkelerOynananGalibiyetMağlubiyetPuan
1Türkiye4318
2Danimarka3216
3Portekiz3124
4Romanya4133

  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
  • CEV Avrupa Altın Ligi
  • Portekiz

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