A Milli Erkek Voleybol Takımı, Rusya'ya 3-1 mağlup oldu
2019 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Rusya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2019 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.
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