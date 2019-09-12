A Milli Erkek Voleybol Takımı, Rusya'ya 3-1 mağlup oldu 2019 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Rusya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu.