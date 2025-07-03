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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Umut Çakır dönemi sona erdi

TVF, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 14:15 - Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Umut Çakır dönemi sona erdi
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Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörümüz Sayın Umut Çakır ve yardımcı antrenörümüz Sayın Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Umut Çakır ve Mert Karatop'a, A Milli Erkek Voleybol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Umut Çakır yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk 8 maçında 2 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 18 takımlı ligde 16. sırada yer alıyor.

  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
  • başantrenör
  • umut çakır

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