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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu. İşte kadroda yer alan isimler...

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 22:50 - Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu
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2025 yılı faaliyetlerine katılacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre iki grup halinde Ankara'da çalışmalara başlayacak milli takımın birinci grubu 5 Mayıs Pazartesi günü, ikinci grubu 11 Mayıs Pazar günü toplanacak.

Ay-yıldızlı kadroda şu milli voleybolcular yer alacak:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Arda Bostan, Hilmi Şahin, Özgür Benzer, Doğukan Yaltıraklı

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler, Can Koç, Erhan Hamarat

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Ramazan Efe Mandıracı, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit, Onur Günaydı, Aykut Gedik, Gökçen Yüksel, Yiğit Hamza Aslan, Selman Ateş

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan, Tuna Uzunkol, Mert Cuci, Selim Yıldız

Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar, Umut Özdemir, Abdulsamet Yalçın, Batu Ercan Akbaba.

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