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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Çin etabının kadrosu belirlendi.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 20:31 - Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi kadrosu belli oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Çin etabının kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, VNL'nin ilk ayak müsabakalarında 11-15 Haziran tarihlerinde Xi'an kentinde Sırbistan, Hollanda, Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI'NIN KADROSU

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler

Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI'NIN MAÇ PROGRAMI

11 Haziran Çarşamba:

TSİ 15.30 Sırbistan-Türkiye

13 Haziran Cuma:

TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye

14 Haziran Cumartesi:

TSİ 14.00 Türkiye-Polonya

15 Haziran Pazar:

TSİ 10.00 Çin-Türkiye

  • Milli Erkek Voleybol Takımı
  • FIVB

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