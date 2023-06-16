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Spor

A Milli Futbol Takımı, Letonya mesaisini tamamladı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA16 Haziran 2023 Cuma 15:06 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Letonya mesaisini tamamladı
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında bu akşam Riga'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını Riga'daki LNK Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, bu müsabakanın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Riga'daki LNK Spor Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışma, ter idmanı şeklinde geçti.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da antrenmanı takip etti.

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