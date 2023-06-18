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Spor

A Milli Futbol Takımı 616. randevusuna çıkacak

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında yarın Samsun'da Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 616. müsabakaya çıkacak.

AA18 Haziran 2023 Pazar 11:08 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı 616. randevusuna çıkacak
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Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 336'sı resmi, 279'u özel toplam 615 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 238 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 263'ü deplasmanda, 269'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 837 gol attı, kalesinde 880 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 615 karşılaşmanın 532'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 615 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

STEFAN KUNTZ İLE 18. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 18. maçını Galler karşısında oynayacak.

Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.

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