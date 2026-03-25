25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
  A Milli Futbol Takımı 648. maçına çıkacak! Rakip Romanya
Spor

A Milli Futbol Takımı 648. maçına çıkacak! Rakip Romanya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihindeki 648'inci maçına çıkmaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetiminde 30'uncu sınavını verecek ay-yıldızlılar, İstanbul'da kritik bir mücadeleye sahne olacak.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 11:40 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı 648. maçına çıkacak! Rakip Romanya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın İstanbul'da Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 648'inci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 360'ı resmi, 287'si özel toplam 647 maç oynayıp 1'i hükmen 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 279'u Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 895 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 647 müsabakanın 561'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 647 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 30'UNCU MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 30'uncu sınavını İspanya karşısında verecek.

İtalyan teknik adam yönetiminde 22'si resmi, 7'si özel 29 maça çıkan milliler, 16 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 53 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle:

TarihMaçOrganizasyonSonuç
12.10.2023Hırvatistan-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri0-1
15.10.2023Türkiye-LetonyaEURO 2024 Elemeleri4-0
18.11.2023Almanya-TürkiyeÖzel2-3
21.11.2023Galler-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri1-1
22.03.2024Macaristan-TürkiyeÖzel1-0
26.03.2024Avusturya-TürkiyeÖzel6-1
04.06.2024İtalya-TürkiyeÖzel0-0
10.06.2024Polonya-TürkiyeÖzel2-1
18.06.2024Türkiye-GürcistanEURO 20243-1
22.06.2024Türkiye-PortekizEURO 20240-3
26.06.2024Çekya-TürkiyeEURO 20241-2
02.07.2024Avusturya-TürkiyeEURO 20241-2
06.07.2024Hollanda-TürkiyeEURO 20242-1
06.09.2024Galler-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-0
09.09.2024Türkiye-İzlandaUEFA Uluslar Ligi3-1
11.10.2024Türkiye-KaradağUEFA Uluslar Ligi1-0
14.10.2024İzlanda-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi2-4
16.11.2024Türkiye-GallerUEFA Uluslar Ligi0-0
19.11.2024Karadağ-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi3-1
20.03.2025Türkiye-MacaristanUEFA Uluslar Ligi3-1
23.03.2025Macaristan-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-3
07.06.2025ABD-TürkiyeÖzel1-2
10.06.2025Meksika-TürkiyeÖzel1-0
04.09.2025Gürcistan-Türkiye2026 Dünya Kupası Elemeleri2-3
07.09.2025Türkiye-İspanya2026 Dünya Kupası Elemeleri0-6
11.10.2025Bulgaristan-Türkiye2026 Dünya Kupası Elemeleri1-6
14.10.2025Türkiye-Gürcistan2026 Dünya Kupası Elemeleri4-1
15.11.2025Türkiye-Bulgaristan2026 Dünya Kupası Elemeleri2-0
18.11.2025İspanya-Türkiye2026 Dünya Kupası Elemeleri2-2

