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Spor

A Milli Futbol Takımı, 910 gün sonra İstanbul'da

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı konuk eden A Milli Takım, 910 günlük aradan sonra İstanbul'da sahaya çıktı.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 21:18 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 910 gün sonra İstanbul'da
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A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşılaşmasıyla 910 gün sonra İstanbul'da maça çıktı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda evindeki karşılaştığı Macaristan maçıyla uzun bir süre sonra İstanbul'da oynadı. Son olarak 22 Eylül 2022 tarihinde UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maçta Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar daha sonra Anadolu'daki şehirlerde müsabaka yaptı. A Milliler, Macaristan mücadelesiyle 910 gün sonra İstanbul'a döndü. Millileri, taraftarlar da yalnız bırakmadı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde tribünleri doldurdu. Taraftarlar tezahüratlarla A Milli Futbol Takımı'na destek oldu.

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