A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile yapacağı özel maç için Berlin'e hareket etti.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen milli takım kafilesi, önce İGA İstanbul Havalimanı işletmesinin özel yolcu programı İGA PASS'ın A Milli Futbol Takımı ve A Milli Kadın Futbol Takımı'nın resmi sponsorları arasına katılmasına ilişkin düzenlenen imza törenine katıldı.



Ardından teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, özel uçakla Berlin'e gitti.

Öte yandan aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu da havalimanına gelerek, İstanbul'dan ayrıldı.