UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda ilk maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Macaristan ile karşılaşacak. Rövanş ise 23 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de Puskas Arena'da oynanacak. Milliler eşleşmeyi geçmesi durumunda A Ligi'ne yükselecek.

15. RANDEVU

Türkiye ile Macaristan, bugüne kadar 9'u resmi ve 6'sı özel maç olmak üzere 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler, 4 kez sahadan galip ayrılırken, Macaristan 9 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 15 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

İki ülke son olarak 22 Mart 2024 tarihinde Puskas Arena'da hazırlık maçında rakip oldu ve Macaristan 1-0 kazandı.

MİLLİLERİN 638. MÜSABAKASI

Milliler, 352'si resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 637 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 248 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 870 gol kaydederken, kalesinde ise 911 gole engel olamadı.

VİNCENZO MONTELLA 20. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 14'ü resmi, 5'i özel olmak üzere 19 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

İKİ ÜLKENİN ULUSLAR LİGİ YOLCULUĞU

A Milliler; Galler, İzlanda ve Karadağ ile B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele etti. Ay-yıldızlılar, grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 11 puanla ikinci sırada tamamladı. Macaristan ise A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile karşılaşırken, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 6 puan aldı ve 3. sırada bitirdi.

MİLLİLER 910 GÜN SONRA İSTANBUL'DA OYNAYACAK

Son yıllarda Anadolu'da farklı şehirlerinde oynayan A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla 910 gün sonra İstanbul'da maç yapacak. Milliler son olarak İstanbul'da 22 Eylül 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı ve müsabaka 3-3 berabere sona erdi.

ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda, Macaristan maçında 2 futbolcu cezasından dolayı forma giyemeyecek. Millilerde Arda Güler ve Merih Demiral, sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Ay-yıldızlılarda ayrıca Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yer almadı.

4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

A Millilerde ayrıca 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Millilerde; İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, müsabakada sarı kart görmesi durumunda rövanşta oynayamayacak.

3 FUTBOLCU İLK KEZ DAVET ALDI

Ay-yıldızlılarda 3 futbolcu, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz, ilk kez milli takımda yer aldı. Millilerde ayrıca Emre Mor da yaklaşık 2.5 yıllık aranın ardından yeniden çağrıldı.

IVAN KRUZLİAK DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye - Macaristan karşılaşmasını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Maçın 4. hakemi Peter Kralovic olacak. Müsabakada Michal Ocenas VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU ŞÖYLE:

Kaleci: Berke Özer (Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica).