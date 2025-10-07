A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, fitness salonundaki hazırlık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, gruplar halinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra ikiye ayrıldı. Birinci gruptaki oyuncular taktiksel varyasyonlar, ikinci bölümdekiler ise son vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

Barış Alper Yılmaz, bugün kampa dahil olurken, dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Berke Özer bugünkü idmanda yer aldı. Merih Demiral ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken, Uğurcan Çakır ise bugünkü antrenmanda yer almadı.

Millilerin çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının hazırlıklarına devam edecek.