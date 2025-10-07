İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7016
  • EURO
    48,6725
  • ALTIN
    5338.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA7 Ekim 2025 Salı 23:33 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçı hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, fitness salonundaki hazırlık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, gruplar halinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra ikiye ayrıldı. Birinci gruptaki oyuncular taktiksel varyasyonlar, ikinci bölümdekiler ise son vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

Barış Alper Yılmaz, bugün kampa dahil olurken, dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan Berke Özer bugünkü idmanda yer aldı. Merih Demiral ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken, Uğurcan Çakır ise bugünkü antrenmanda yer almadı.

Millilerin çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da izledi.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

  • A Milli Futbol Takımı
  • Bulgaristan
  • Dünya Kupası Elemeleri

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.