ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası için elemelerin sonuna yaklaşıldı.

İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'ın olduğu E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, son maçlar öncesinde puanını 12'ye yükseltti.

Eleme grubunun son maçında İspanya deplasmanına konuk olacak olan millilerin doğrudan Dünya Kupası'na katılma şansı düşük olsa da şansı var.

Milliler, İspanya maçında alacağı sonuca göre play-off ile 2026 Dünya Kupası'na katılmak için mücadele edecek.

İŞTE DÜNYA KUPASI PLAY-OFF FORMATI

Play-off etabında 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden en iyi grup liderleri karşı karşıya gelecek.

Play-off'lar dört takımlık mini turnuvalar şeklinde oynanacak ve yarı final ile final tek maç üzerinden yapılacak.

A Milli Takım'ın da olası play-off rakibi 20 Kasım'da çekilecek kura sonucunda belli olacak. Play-off karşılaşmaları ise 26-31 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.