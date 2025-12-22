İSTANBUL 12°C / 9°C
Spor

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanındaki yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.

22 Aralık 2025 Pazartesi 14:56
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanındaki yerini korudu
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.

Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1İspanya1877,18-
2Arjantin1873,33-
3Fransa1870-
4İngiltere1834,12-
5Brezilya1760,46-
6Portekiz1760,38-
7Hollanda1756,27-
8Belçika1730,71-
9Almanya1724,15-
10Hırvatistan1716,88-

  • a milli futbol takımı
  • türkiye
  • FIFA dünya klasmanı

