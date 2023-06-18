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Spor

A Milli Futbol Takımı, Galler ile 8 randevusuna çıkacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu karşılaşacağı Galler'le 8. kez karşı karşıya gelecek.

AA18 Haziran 2023 Pazar 11:32 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Galler ile 8 randevusuna çıkacak
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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında yarın Samsun'da karşılaşacağı Galler'le 8. kez karşı karşıya gelecek.

Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 4 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 16 Haziran 2021 tarihinde karşılaştı. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan karşılaşmayı Galler 2-0 kazanmıştı.

Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 7 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.

GERİDE KALAN MAÇLAR

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
16.06.2021BaküEURO 20240-2
20.08.1997İstanbulDünya Kupası Elemeleri6-4
14.12.1996CardiffDünya Kupası Elemeleri0-0
25.03.1981AnkaraDünya Kupası Elemeleri0-1
15.10.1980CardiffDünya Kupası Elemeleri0-4
21.11.1979İzmirAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-0
29.11.1978WrexhamAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

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