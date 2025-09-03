İSTANBUL 31°C / 22°C
Spor

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçına hazır

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 14:25 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın deplasmanda Gürcistan ile yapacağı E Grubu'ndaki ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekip basına açık bölümde ısınma koşuları sonrası pas ve top kapma çalışmaları yaptı. İdmana milli takım kadrosunda olan tüm futbolcular katıldı.

Milliler, medyaya kapalı bölümde ise Gürcistan maçının son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün saat 16.00'da özel uçakla Gürcistan'a gidecek.

