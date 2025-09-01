İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,121
  • EURO
    48,1872
  • ALTIN
    4597.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarına başladı
Spor

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ile yapacağı E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

AA1 Eylül 2025 Pazartesi 21:40 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan maçının hazırlıklarına başladı
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan ile yapacağı E Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milliler, kondisyon ve taktik çalıştı.

İlk 15 dakikası basına açık olan idmanda ay-yıldızlılar, koşuyla başladıkları çalışmayı daha sonra pas organizasyonlarıyla sürdürdü.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise A Milli Takım'ın, Gürcistan maçının taktiği üzerine çalıştığı öğrenildi.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral seyahat planlamaları gereği, Yusuf Akçiçek ise özel izinli olduğu bugünkü antrenmanda yer almadı. Üç oyuncunun akşam saatlerinde kampa katılacağı belirtildi.

Millilerin idmanını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

  • FIFA Dünya Kupası
  • Milli Futbol Takımı
  • Gürcistan Maçı

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.