A Milli Futbol Takımı, Galler için ilk hazırlığını tamamladı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Bu karşılaşmanın hazırlıkları bugün Cardiff'te basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlılar, takım otelinde gerçekleştirilen video-analiz toplantılarının ardından saha çalışmaları için CAVC Cardiff Uluslararası Spor Kampüsü'ne geldi. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, ısınma hareketleri ve pas çalışması sonrasında Galler maçının taktiğine üzerinde duruldu.

A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkanı, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

Milliler, bugün TSİ 21.15'te maçın oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu Cenk Özkacar ise TSİ 20.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek.