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Spor

A Milli Futbol Takımı, Galler için ilk hazırlığını tamamladı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında yarın Galler'e konuk olacak A Milli Futbol Takımı, bugün Cardiff'te basına kapalı bir antrenman yaptı.

IHA20 Kasım 2023 Pazartesi 19:07 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Galler için ilk hazırlığını tamamladı
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak. Bu karşılaşmanın hazırlıkları bugün Cardiff'te basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlılar, takım otelinde gerçekleştirilen video-analiz toplantılarının ardından saha çalışmaları için CAVC Cardiff Uluslararası Spor Kampüsü'ne geldi. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idmanda, ısınma hareketleri ve pas çalışması sonrasında Galler maçının taktiğine üzerinde duruldu.

A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkanı, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Millî Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da izledi.

Milliler, bugün TSİ 21.15'te maçın oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu Cenk Özkacar ise TSİ 20.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

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