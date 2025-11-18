İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2025 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3511
  • EURO
    49,1583
  • ALTIN
    5463.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Futbol Takımı İspanya deplasmanında
Spor

A Milli Futbol Takımı İspanya deplasmanında

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında A Milli Futbol Takımı bu akşam deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. TSİ. 2.45'te başlayacak müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. İşte detaylar...

AKŞAM18 Kasım 2025 Salı 09:22 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı İspanya deplasmanında
ABONE OL

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bu akşam deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Birinci sırada bulunan İspanya cephesi, "Matematiksel olarak her şeyi kesinleştirmek için oynayacağız" açıklaması yaptı. Biz ise puan, intikam ve ünvan için kazanmaya çalışacağız.

Konya'da oynadığımız maçta İspanya'ya 6-0 yenilmemiz Dünya Kupası'na direkt katılma umutlarımıza darbe vurdu. Doğrudan gitmek için İspanya'yı 7-0 yenmemiz gerekiyor, bu da mucizeden fazlası demek. Daha önce tarihimizde de İspanya'yı 1 kez yenebildik. 14 Mart 1954'te Mithatpaşa Stadı'ndaki maçta tek golü Burhan atmış ve Türkiye Dünya Kupası'na katılmıştı. Şu an dünyanın en güçlü takımı olarak gösterilen İspanya tam 30 maçtır kaybetmiyor. Ay-Yıldızlılar bu seriyi bitirip Dünya Kupası'nda ilk 2 torbada yer almayı hedefliyor.

  • a milli futbol takımı
  • ispanya
  • 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.