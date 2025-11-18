A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında bu akşam deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Birinci sırada bulunan İspanya cephesi, "Matematiksel olarak her şeyi kesinleştirmek için oynayacağız" açıklaması yaptı. Biz ise puan, intikam ve ünvan için kazanmaya çalışacağız.

Konya'da oynadığımız maçta İspanya'ya 6-0 yenilmemiz Dünya Kupası'na direkt katılma umutlarımıza darbe vurdu. Doğrudan gitmek için İspanya'yı 7-0 yenmemiz gerekiyor, bu da mucizeden fazlası demek. Daha önce tarihimizde de İspanya'yı 1 kez yenebildik. 14 Mart 1954'te Mithatpaşa Stadı'ndaki maçta tek golü Burhan atmış ve Türkiye Dünya Kupası'na katılmıştı. Şu an dünyanın en güçlü takımı olarak gösterilen İspanya tam 30 maçtır kaybetmiyor. Ay-Yıldızlılar bu seriyi bitirip Dünya Kupası'nda ilk 2 torbada yer almayı hedefliyor.