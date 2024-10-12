A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya gitti

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Karadağ'yı 1-0'lık skorla geçen A Milli Takım, İzlanda ile oynayacağı maç için başkent Reykjavik'a gitti. İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi saat 21.45'te oynanacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 69'uncu dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup eden A Milli Takım, 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile oynayacağı maç için başkent Reykjavic'a hareket etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE KAAN AYHAN İZLANDA'YA GÖTÜRÜLMEDİ

Bugün saat 11.15'te Samsunspor Futbol Akademi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde basına kapalı antrenman düzenleyen A Milli Takım, daha sonra 14.30'da konakladıkları otelden ayrılarak Samsun-Çarşamba Havalimanına hareket etti. Dün Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrosunda çıkarıldı.