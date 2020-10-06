A Milli Futbol Takımı kampa girdi

DHA 06 Ekim 2020 Salı 00:23 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 00:23

Ay-Yıldızlılar, yarınki Almanya yolculuğu öncesinde bugün teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da basına kapalı bir antrenman yaptı.

İdmana aday kadroda yer alam tüm futbolcular katıldı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dar alanda taktik oyunlar üzerinde duruldu. Bu arada A Millî Takım'dan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da çalışmayı izledi.

A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Köln kentine seyahat edecek.