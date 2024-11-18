İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2024 Pazartesi / 17 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5403
  • EURO
    36,4787
  • ALTIN
    2879.46
  • BIST100
    9352.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçına hazır
Spor

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, salı günü Uluslar B Ligi 6. ve son maçında Karadağ ile karşılaşacağı müsabaka için hazırlıklarını tamamladı.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 12:31 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçına hazır
ABONE OL

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Kayseri'de yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra basına kapalı devam etti.

Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisine başlanan kaptan Hakan Çalhanoğlu, çalışmada yer almadı.

A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'den Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek.

Niksic Şehir Stadı'nda oynancak Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.