31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
  • A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı elerse ne kadar kazanacak? Dünya Kupası'ndan dev gelir
A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı elerse ne kadar kazanacak? Dünya Kupası'ndan dev gelir

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde bu akşam Kosova ile karşılaşacak. Milliler Kosova'yı elemesi halinde başlangıç ödülü olarak 10.5 milyon dolar gelir elde edecek. Ay yıldızlıların turnuvada ilerleyişine bağlı olarak kazancı artacak. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ31 Mart 2026 Salı 14:39
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, rakibini saf dışı bırakması durumunda Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Öte yandan Türkiye'nin turnuvaya katılması halinde kazanacağı ödül miktarı da netlik kazandı.

PARA ÖDÜLLERİ YÜZDE 50 ARTIRILDI

FIFA, 2026 Dünya Kupası için dağıtılacak toplam para ödülünü açıkladı. Buna göre turnuvada toplam 727 milyon dolar ödül verilecek. Bu rakam, 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na kıyasla yüzde 50 oranında artış anlamına geliyor.

PARA ÖDÜLLERİ ŞÖYLE;

2026 Dünya Kupası para ödülleri şöyle:

-Şampiyon: 50 milyon dolar

-İkinci: 33 milyon dolar

-Üçüncü: 29 milyon dolar

-Dördüncü: 27 milyon dolar

-5-8. sıra: 19 milyon dolar

-9-16. sıra: 15 milyon dolar

-17-32. sıra: 11 milyon dolar

-33-48. sıra: 9 milyon dolar

EKSTRA 1.5 MİLYON DOLAR

Ayrıca turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak

A MİLLİ TAKIM KATILIRSA NE KADAR KAZANACAK?

Türkiye, Kosova engelini aşarak 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde, başlangıç ödülü olarak 10.5 milyon dolar gelir elde edecek. Ay-yıldızlıların turnuvadaki performansına bağlı olarak kazanacağı toplam ödül miktarı ise ilerleyen aşamalara göre artış gösterecek.

