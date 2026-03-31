A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, rakibini saf dışı bırakması durumunda Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Öte yandan Türkiye'nin turnuvaya katılması halinde kazanacağı ödül miktarı da netlik kazandı.

PARA ÖDÜLLERİ YÜZDE 50 ARTIRILDI

FIFA, 2026 Dünya Kupası için dağıtılacak toplam para ödülünü açıkladı. Buna göre turnuvada toplam 727 milyon dolar ödül verilecek. Bu rakam, 2022 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na kıyasla yüzde 50 oranında artış anlamına geliyor.

PARA ÖDÜLLERİ ŞÖYLE;

-Şampiyon: 50 milyon dolar

-İkinci: 33 milyon dolar

-Üçüncü: 29 milyon dolar

-Dördüncü: 27 milyon dolar

-5-8. sıra: 19 milyon dolar

-9-16. sıra: 15 milyon dolar

-17-32. sıra: 11 milyon dolar

-33-48. sıra: 9 milyon dolar

EKSTRA 1.5 MİLYON DOLAR

Ayrıca turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak

A MİLLİ TAKIM KATILIRSA NE KADAR KAZANACAK?

Türkiye, Kosova engelini aşarak 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde, başlangıç ödülü olarak 10.5 milyon dolar gelir elde edecek. Ay-yıldızlıların turnuvadaki performansına bağlı olarak kazanacağı toplam ödül miktarı ise ilerleyen aşamalara göre artış gösterecek.