2026 Dünya Kupası biletini almak için çıkacağımız bu final maçında, Kosova gibi katı savunma yapan ve Muriqi - Asllani gibi birbirini tamamlayan tehlikeli bir hücum ikilisine sahip bir takımı yenmek ciddi bir taktiksel disiplin gerektirir. Montella'nın bu kilidi açmak ve Dünya Kupası biletini cebine koymak için önünde zorlu bir engel bulunuyor.

MURIQI - ASLLANI'YE NEFES ALDIRMA

Kosova'nın en büyük silahı topu kazandıklarında uzun toplarla pivot santrfor Muriqi'yi bulmak ve onun indirdiği toplarla hareketli ve bitirici Asllani'yi savunma arkasına sarkıtmak... Abdülkerim Bardakcı ve Samet'in, Muriqi ile fiziksel bir savaşa girmesi ve onun rahatça top indirmesini engellemesi şart. Biz hücumdayken topu kaptırdığımız an, İsmail Yüksek'in anında stoperlerin arasına veya önüne girerek kontra atağı doğmadan, gerekirse taktik faullerle kesmesi hayati önem taşıyacak.

KATI SAVUNMAYI AŞMAK

Derin bir savunma bloğunu merkezden kısa paslarla delmek çok zordur. Bunu Romanya maçıdna net şekilde gördük. Kosova, merkezi kalabalık tutup bizi kanatlara yönlendirecektir. Ferdi Kadıoğlu ve Zeki'nin oyunu olabildiğince genişletmesi gerekiyor. Çizgiye basarak oynamaları, Kosova savunmasının arasını açacaktır.

HIZLI YÖN DEĞİŞTİR!

Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler veya Orkun Kökçü'nün topu bir kanattan diğerine hızla aktarması, Kosova savunmasını dengesiz yakalamanın en iyi yolu! Savunma kayma yapamadan ters kanatta yaratılacak 1'e 1 pozisyonlar ile tehlikeli ataklar yapabiliriz.

'HALF SPACE'İ İŞLEMEK

Arda Güler'in sağ iç, Kenan Yıldız veya Ferdi'nin sol iç koridorlarda (half-space) topla buluşması, Kosova stoperleri ile bekleri arasında kararsızlık yaratacaktır.

PRES

Kosova topu kazandığında, hücuma çıkış hazırlığı yaparken takım boyu uzar, savunma dengesi bozulur. Tam bu anda, topu kaptırdığımız yerde anında 3-4 oyuncuyla şok pres yapmak, topu bize tehlikeli bölgelerde geri kazandırır. Bu, organize olmayan bir savunmaya karşı daha rahat hücum etme fırsatı yaratır. Bu anlarda oyuncularımızın hızlı ve doğru kararlar vermesi şart. Bunu yapabilecek oyuncularımız da var.

UZAKTAN ŞUTLAR

Kapanan takımlara karşı ceza sahası içine girmek zorlaştığında, şut tehdidi savunmayı öne çıkmaya zorlar ve savunma dengesini bozar. Romanya maçında uzaktan şut seçeneklerini nadiren kullandık, halbuki bunu yapabilecek yıldız oyuncularımız varken... Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'n ceza yayı çevresinden kaleyi yoklaması, hem gol tehlikesi yaratır hem de kaleciden dönecek ribaundlarla şans doğurur.

DURAN TOPLAR

Kilitlenmiş bir maçı çözmenin en kestirme yolu duran toplar! Günümüzde duran toplar, tüm oyun içerisinde oranını 3'te 1'e kadar yükseltti. Hakan'ın, Arda'nın usta işi ortaları ve Abdülkerim, Samet, İsmail gibi hava topu üstünlüğü olabilecek oyuncularımızın ceza sahası içindeki hareketliliği, Kosova'nın kilidini açan altın anahtar olabilir.