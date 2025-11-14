İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

A Milli Futbol Takımı, Matlı Stadı'nda yürüyüş yaptı

Bulgaristan maçı için Bursa'da hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda teknik heyet ve yöneticilerle birlikte kısa bir yürüyüş yaparak zemini inceledi.

AA14 Kasım 2025 Cuma 19:45 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Matlı Stadı'nda yürüyüş yaptı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü. Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Yürüyüşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Yürüyüşün ardından Bursaspor Başkanı Enes Çelik, milli takımın Bursalı oyuncuları İsmail Yüksek, Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer'e Bursaspor forması hediye etti.

