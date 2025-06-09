İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2025 Pazartesi / 13 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2144
  • EURO
    44,838
  • ALTIN
    4188.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Futbol Takımı, Meksika hazırlık maçı için Kuzey Carolina'ya gitti
Spor

A Milli Futbol Takımı, Meksika hazırlık maçı için Kuzey Carolina'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da oynayacağı Meksika hazırlık maçı için Kuzey Carolina eyaletine bağlı Raleigh şehrine geldi.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Meksika hazırlık maçı için Kuzey Carolina'ya gitti
ABONE OL

Ay-yıldızlı ekip, ABD maçını oynadığı Massachusetts eyaletine bağlı Hartford'daki Bradley Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçakla, Kuzey Carolina'daki Raleigh–Durham Uluslararası Havaalanı'na ulaştı. Kafile, ardından otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Milliler, hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile Kenan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Meksika maçının ardından Türkiye'ye dönecek.

Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti.

  • A Milli Futbol Takımı
  • Kuzey Carolina
  • Meksika

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.