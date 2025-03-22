A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde 21. maçına çıkıyor

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 639'uncu müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 353'ü resmi, 285'i özel toplam 638 maç oynayıp, biri hükmen 249 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 273'ü deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 873 gol attı, kalesinde 912 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 638 karşılaşmanın 554'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 638 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 21'İNCİ MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 21'inci sınavını Macaristan karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 15'i resmi, 5'i özel 20 maça çıkan milliler, 10 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 31 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 27 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: