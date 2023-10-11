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Spor

A Milli Futbol Takımı, Opus Arena'da yürüyüş yaptı

Deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Opus Arena'da yürüyüş yaptı.

11 Ekim 2023 Çarşamba 20:10 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, Opus Arena'da yürüyüş yaptı
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EFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Opus Arena'da yürüyüş yaptı.

Karşılaşmanın son hazırlığını sabah saatlerinde İstanbul'da gerçekleştiren milliler, Hırvatistan'a iner inmez Opus Arena'ya geçti.

Stattaki yürüyüş sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular zemini ve stadı inceledi.

Montella, sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile saha içinde bir süre özel olarak görüştü.

Stadyumda yapılan yürüyüşün ardından, Montella ve İrfan Can Kahveci düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Diğer futbolcular ve teknik ekip ise Osijek'te konaklayacakları otele geçti.

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