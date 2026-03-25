A Milli Futbol Takımı, Romanya maçına hazır

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya ile yarın karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, son antrenmanını tamamladı. Taktiksel çalışmanın basına kapalı yapılması dikkat çekerken, iki önemli oyuncunun durumu merak konusu oldu.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 17:02
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Romanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Romanya maçının taktiksel organizasyonu üzerinde duruldu.

Antrenmanda Zeki Çelik bireysel çalışma yaparken Merih Demiral'ın tedavisine devam edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, idmanı yerinde takip etti.

Hacıosmanoğlu, idman öncesi Vincenzo Montella bir süre sohbet etti.

Ay-yıldızlılar, yarın 20.00'de Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) Romanya ile karşılaşacak.

  • romanya
  • a milli futbol takımı
  • dünya kupası

