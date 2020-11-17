İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2020 Salı / 1 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7004
  • EURO
    9,1674
  • ALTIN
    467.49
  • BIST100
    1292.99
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan mesaisi başladı
Spor

A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan mesaisi başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA17 Kasım 2020 Salı 00:51 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 00:51
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Rusya karşısında ilk 11'de forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı kaydedildi.

Diğer futbolcuların ise pas ve pres çalışmasıyla başlanılan antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı belirtildi.

Tedavi süreci devam eden Çağlar Söyüncü'nün antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı ancak çift kale maçta yer almadığı aktarıldı.

Milli takımın antrenmanını TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın da izlediği ifade edildi.

Ay-yıldızlı ekip yarın Macaristan'a gidecek ve karşılaşmanın son hazırlığını bu ülkede yapacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.