  • A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosunu açıkladı. İşte detaylar...

AA20 Mart 2026 Cuma 14:10 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu açıklandı
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın aday kadrosu duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella, 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı'ndaki maç için 30 futbolcuyu aday kadroya davet etti.

Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al-Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe) Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı geçmesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Milli takım, Romanya'ya yenilmesi halinde ise turnuva kuralları gereğince Slovakya–Kosova müsabakasının mağlubu ile 31 Mart'ta deplasmanda özel maç oynayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

