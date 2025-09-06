İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Futbol Takımı'nın 643. sınavı: İspanya
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 643. sınavı: İspanya

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın İspanya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, bu zorlu mücadeleyle birlikte tarihindeki 643. maçına çıkacak.

AA6 Eylül 2025 Cumartesi 11:38 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nın 643. sınavı: İspanya
ABONE OL

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın Konya'da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 643'üncü müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 355'i resmi, 287'si özel toplam 642 maç oynayıp 1'i hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 240 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 276'sı deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 881 gol attı, kalesinde 916 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 642 müsabakanın 556'sını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 642 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 25'İNCİ MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 25'inci sınavını İspanya karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 17'si resmi, 7'si özel 24 maça çıkan milliler, 13 galibiyet elde etti, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 39 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 31 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

TarihMaçOrganizasyonSonuç
12.10.2023Hırvatistan-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri0-1
15.10.2023Türkiye-LetonyaEURO 2024 Elemeleri4-0
18.11.2023Almanya-TürkiyeÖzel2-3
21.11.2023Galler-TürkiyeEURO 2024 Elemeleri1-1
22.03.2024Macaristan-TürkiyeÖzel1-0
26.03.2024Avusturya-TürkiyeÖzel6-1
04.06.2024İtalya-TürkiyeÖzel0-0
10.06.2024Polonya-TürkiyeÖzel2-1
18.06.2024Türkiye-GürcistanEURO 20243-1
22.06.2024Türkiye-PortekizEURO 20240-3
26.06.2024Çekya-TürkiyeEURO 20241-2
02.07.2024Avusturya-TürkiyeEURO 20241-2
06.07.2024Hollanda-TürkiyeEURO 20242-1
06.09.2024Galler-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-0
09.09.2024Türkiye-İzlandaUEFA Uluslar Ligi3-1
11.10.2024Türkiye-KaradağUEFA Uluslar Ligi1-0
14.10.2024İzlanda-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi2-4
16.11.2024Türkiye-GallerUEFA Uluslar Ligi0-0
19.11.2024Karadağ-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi3-1
20.03.2025Türkiye-MacaristanUEFA Uluslar Ligi3-1
23.03.2025Macaristan-TürkiyeUEFA Uluslar Ligi0-3
07.06.2025ABD-TürkiyeÖzel1-2
10.06.2025Meksika-TürkiyeÖzel1-0
04.09.2025Gürcistan-Türkiye2026 Dünya Kupası Elemeleri2-3

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.