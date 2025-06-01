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Spor

A Milli Futbol Takımı'nın ABD yolculuğu yarın başlayacak

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın ABD yolculuğu yarın başlayacak.

AA1 Haziran 2025 Pazar 14:31 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nın ABD yolculuğu yarın başlayacak
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Bugün saat 16.00'dan itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek milli takım, ilk antrenmanını yarın saat 16.45'te ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da yapacağı bu antrenman sonrası saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek. 6 Haziran'a kadar çalışmalarını Boston'da sürdürecek milliler, aynı gün ABD maçı için Hartford'a geçecek. Milli takım, 8 Haziran'da da Meksika karşılaşması için Kuzey Carolina'ya gidecek.

ABD'DE İKİ MAÇ

Milliler, Eylül ayında ilk maçını oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt&Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, TSİ 04.00'te başlayacak.

-ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın

  • a milli futbol takımı
  • amerika
  • 2026 FIFA Dünya Kupası

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