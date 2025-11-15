Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5'inci maçında bugün saat 20.00'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan Nicholas Walsh yönetecek.

Türkiye, bu karşılaşma öncesinde 9 puanla grupta ikinci sırada. Puanı bulunmayan Bulgaristan grubun son sırasında yer alırken, 4'te 4 yapan İspanya liderlik koltuğunda oturuyor. Milliler, rakibinden puan alması halinde Mart ayında oynanacak PlayOff'ta mücadele etmeyi garantileyecek. Türkiye, Bulgaristan'ı yenerek İspanya'nın Gürcistan'a kaybetmesini bekleyecek. Son maçta İspanya'ya konuk olacak Ay-Yıldızlılar, birincilik şansını sürdürüyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takım mücadele edecek. Avrupa kıtasından 16 takım, Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada bitiren 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak. 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımla toplamda 16 takımın mücadele edeceği Play-Off sonrasında ise 4 takım daha Dünya Kupası'na gidecek. Play-Offlar, 2026 Mart ayının son haftasında oynanacak.