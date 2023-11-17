İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7548
  • EURO
    31,2096
  • ALTIN
    1832.49
  • BIST100
    7780.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Almanya
Spor

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Almanya

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında yarın Almanya ile Berlin'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ. 22.45'te başlayacak.

AA17 Kasım 2023 Cuma 09:01 - Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Almanya
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler , dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

  • a milli futbol takımı
  • almanya
  • hazırlık maçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.