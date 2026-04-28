  • A Milli Kadın Badminton Takımı Uber Kupası'na veda etti
A Milli Kadın Badminton Takımı Uber Kupası'na veda etti

Tarihinde ilk kez katıldığı Uber Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Badminton Takımı, grup aşamasında elendi.

A Milli Kadın Badminton Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı Uber Kupası'ndan grup aşamasında elendi.

Kadın badmintonunun milli takım düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup aşaması tamamlandı.

Neslihan Arın, Özge Bayrak Bağcı, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Zehra Erdem, Yasemen Bektaş, İkra Elif Özyiğit ve Sinem Yıldız'dan oluşan takım, B Grubu'nda Japonya, Malezya ve Güney Afrika ile karşılaştı.

Danimarka'nın Horsens kentinde düzenlenen turnuvada Japonya'ya 4-1, Malezya'ya da 3-2 yenilen ay-yıldızlılar, Güney Afrika maçını 5-0 kazandı.

B Grubu'nu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada bitiren Türkiye, Uber Kupası'na veda etti.

