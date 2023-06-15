İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6637
  • EURO
    25,8669
  • ALTIN
    1490.2
  • BIST100
    5495.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu!
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu!

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'a 71-63'lük skorla mağlup oldu ve turnuvaya yenilgi ile başladı.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu!
ABONE OL

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu.

Karşılaşmaya, karşılıklı sayılar bularak başlayan ekipler ilk 3 dakikalık bölümü 6-6, ilk 5 dakikayı ise 10-10 beraberlikle geçti. Olcay Çakır Turgut ve Alperi Onar'ın etkili oyunuyla üstünlük kuran Türkiye, bitime 3 dakika kala 15-12 öne geçti. Mücadeleyi son ana kadar önde götüren milliler son 20 saniyede 2 sayı geriye düşse de, Alperi Onar'ın son salise üçlüğüyle periyodu 22-21 önde kapatmayı bildi.

İkinci periyotta Sırbistan daha iyi oynayan taraf oldu. Hücum ribauntlarında üstünlük kurup hızlı ataklar geliştiren Sırbistan; Jankovic, Jovanovic ve Raca'dan gelen sayılarla bitime 1 dakika 40 saniye kala 6 sayılık fark (30-36) yakalarken, ilk yarıyı da 37-33 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılar üçüncü periyodun ilk bölümünde daha iyi bir oyun sergileyerek 33. dakikada 40-40 beraberliği yakaladı. Cadjo ve Anderson'un etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar ele geçiren Sırbistan, çeyreğin bitimine 1 dakika kala 9 sayılık üstünlük buldu: 48-57. McCowan'ın 4. faule ulaşmasıyla sıkıntı yaşayan A Milli Takım, son periyoda 52-58 geride girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde Türkiye'nin farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Sırbistan, özellikle oyun kurucusu Anderson'dan gelen sayılarla son bölüme 60-64 önde geçti. Son dakikalarda rakipten çaldığı toplardan hızlı hücumlarda yararlanamayan ve Başantrenör Ekrem Memnun'un teknik faul aldığı ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 71-63 mağlup ayrıldı.

Salon: Stozice Arena

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Gintaras Maciulis (Litvanya)

Türkiye: Sevgi Uzun 10, Feride Şevval Akalan 2, Olcay Çakır Turgut 10, Tilbe Şenyürek, McCowan 12, Gökşen Fitik 3, Alperi Onar 10, Elif Bayram 4, Derin Erdoğan 4, Meltem Yıldızhan 6, Esra Ural Topuz 2

Sırbistan: Raca 8, Cadjo 5, Jovanovic 3, Anderson 17, Stankovic 8, Nogic 12, Topuzovic 2, Jankovic 10, Krajisnik 6, Katanic, Djordjevic

1. Periyot: 22-21

Devre: 33-37

3. Periyot: 52-58

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.